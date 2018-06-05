Риз Уизерспун снова сыграет «Блондинку в законе» в третьем фильме

Стало известно, что Риз Уизерспун ведет переговоры с MGM о съемках в третьем фильме о «Блондинке в законе» Эль Вудс.

Первый фильм о милой девушке – адвокате вышел в 2001 году, и имел небывалый успех в прокате. При бюджете всего в 18 млн долларов кассовые сборы составили 141 млн долларов.

По сюжету первой части фильма, так полюбившегося зрителям, главная героиня Эль Вудс (комедийный образ блондинки, обожающей все розовое) хочет вернуть оставивишего ее бойфренда, для чего едет вслед за ним в юридическую школу, чтобы вернуть, и поступает туда на учебу. Женская аудитория полюбила фильм, что объясняет намерение MGM вернуть зрителю полюбившуюся «блондинку».

Сиквел картины вышел на экраны в 2003 году и его сборы в прокате оказались менее успешными: 125 млн при бюджете в 45 млн долларов.

Также к участию в проекте буду привлечены сценаристы Карен Маккала и Кирстен Смит, адаптировавшие роман Аманды Браун в сценарий к первому фильму о «Блондинке в законе».

Уизерспун в одном из интервью делилась своими размышлениями о сюжете третьей части: «Я думаю, было бы здорово, если бы она была судьей Верховного Суда или кем-то, кто баллотируется на пост президента!». В этот раз Уизерспун может стать не только исполнительницей главной роли, но и продюсером фильма (она является владелицей собственной продюсерской компании Hello Sunshine). Сейчас звезда участвует во втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь», где она не только снялась в качестве главной героини, но и является его исполнительным продюсером.