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| | Усы надежды: Иван Ургант запустил акцию поддержки сборной России по футболу

Усы надежды: Иван Ургант запустил акцию поддержки сборной России по футболу

Сегодня, 11:54

Популярный телеведущий и шоумен Иван Ургант в сети Instagram запустил уникальную акцию в знак поддержки сборной России по футболу. Чтобы присоединиться к акции мужчинам всего лишь нужно отрастить усы.

Иван Ургант в своем микроблоге проинформировал, что начинает всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу, которая получила официальное название «Усы надежды». Пользователи Сети с юмором отнеслись к новой акции, а самого Урганта с усами сравнили с Леонидом Якубовичем.

«Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас всё: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!», - написал в Instagram-аккаунте Иван Ургант.


Светлана Славянская
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