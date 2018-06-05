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| | Забыла обуть ребенка: Ирину Шейк пользователи Сети назвали плохой матерью

Забыла обуть ребенка: Ирину Шейк пользователи Сети назвали плохой матерью

Сегодня, 11:45

Долгое время поклонники умилялись Ирине Шейк, когда модель русского происхождения гуляла с маленькой дочкой. Однако недавно Шейк стали называть «плохой матерью» за то, что знаменитость забыла обуть ребенка.

Пользователи Сети внимательно следят за Ириной Шейк, особенно с нетерпениям ждут появление модели вместе с дочерью Леей. Недавно Ирина прогулялась с малышкой и гражданским супругом Брэдли Купером по Нью-Йорку, что успели зафиксировать вездесущие папарацци. На этот раз полученные снимки не порадовали поклонников модели, так как ребенок на фото был босиком.

Фанаты стали обвинять Шейк в том, что она «плохая мать», так как забыла одеть обувь ребенку. Кроме того, многие заметили, что девочка практически никогда не ходит самостоятельно, а всегда сидит на руках или в коляске. Фолловеры заявили, что с нетерпением ожидают, когда Лея сделает свои первые шаги.


Светлана Славянская
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