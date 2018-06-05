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| | Тина Кароль покорила поклонников соблазнительным образом

Тина Кароль покорила поклонников соблазнительным образом

Сегодня, 11:52

Фото исполнительницы в откровенном платье-кольчуге появилось в ее Instagram. Фанаты назвали певицу в таком образе «настоящей богиней».

 

Недавно Тина Кароль поработала с фотографом Антоном Кулаковским. Результатом этого сотрудничества она поделилась в своем микроблоге в Instagram. На снимке Тина Кароль запечатлена в платье-кольчуге от британского бренда Fannie Schiavoni , наряды которого также предпочитают такие звезды, как Ким Кардашьян и Белла Хадид. Фото украинской исполнительницы выполнено в черно-белых тонах. Образ ее дополняют босоножки на шпильке и распущенные волосы. Таким соблазнительным луком Тина Кароль просто покорила поклонников.

За несколько часов публикацию оценили более 10 тысяч пользователей, а в комментариях поклонники буквально рассыпались в комплиментах. Они назвали Тину Кароль «богиней», «ослепительной», «бесподобной» и «красоткой». Многие отметили, что певица выглядит прекрасно и в хорошей форме.


Виктория Озерова
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