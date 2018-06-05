По информации инсайдеров, королева будет сопровождать герцогиню Сассекскую во время ее первых сольных выступлений в графстве Чешир 14 июня.

Недавно стало известно о том, что Елизавета II и Меган Маркл впервые отправятся в совместную деловую поездку. Во время делового путешествия супруга Гарри и его бабушка смогут узнать друг друга лучше. Сообщается, что королева Великобритании будет сопровождать Меган во время ее выступлений в качестве герцогини на мероприятиях в графстве Чешар. Туда королевская родня отправится 14 июня. Меган Маркл и Елизавета II станут главными гостями официальной церемонии открытия моста Mersey Gateway Bridge, а также открытия театра Storyhouse Theatre. После мероприятий ее Высочество и герцогиня отправятся в Chester Town Hall, где для них приготовят особенный ланч.

Стоит отметить, что это первая деловая поездка Меган без принца Гарри. Королева и Меган Маркл полетят в назначенное место на вертолете, поэтому у них найдется время, чтобы поговорить. Елизавета даст совет герцогине, который поможет ей свыкнуться с новым образом жизни.

Мирослава Донцова