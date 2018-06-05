Специалиста из программы Андрея Малахова лишили статуса адвоката

Одновременно две клиентки пожаловались на Евгения Тонкого. Первая исполнительница Екатерина Кравцова, а вторая клиентка сообщила, что адвокат получил 1 млн для взятки, но не сделал то, что обещал.

Специалиста из программы Андрея Малахова Евгения Тонкого лишили статуса адвоката. Дело в том, что Тонкий сделал себе известное имя благодаря телевидению. Одна из клиенток адвоката Екатерина Кравцова, которой тонкого порекомендовал редактор канала, поведала, что ее гражданского мужа задержали за избиение любовницы. Однако Тонкий так и не смог помочь мужчине, которого поместили в тюрьму на семь лет.

Однако после этого адвокат через суд добивался выплаты 1 млн 350 тысяч рублей, которые, по словам юриста, Кравцова ему должна. Суд был на стороне клиентки и решил, что действия Тонкого незаконные. После этого Екатерина Кравцова направила жалобу в Федеральную палату адвокатов РФ, в которой поведала о махинациях Евгения Тонкого. В итоге 29 мая адвокату запретили практиковать три года.

Анна Котова