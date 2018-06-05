Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Универсал Peugeot 508 SW приедет в Париж Сергей Безруков анонсировал выход клипа на дебютную песню его рок-группы Ученые будут искать инопланетян на астероидах Черный список «перекрыл» Газманову дорогу к его квартире Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя Королевская семья и тайная комната: СМИ разузнали секрет Кенсингтонского дворца Муж Елизаветы Боярской поведал секреты крепкого брака Река в Санкт-Петербурге окрасилась в фиолетовый цвет Певица Слава выставляет на показ бюст дочери «Наши прелести»: Тину Канделаки назвали фетишем Венедиктова Юлия Барановская показала в день рождения трогательный снимок с мамой и сестрой Египетский бог на груди: У Макса Барских появилась новая татуировка
| | Специалиста из программы Андрея Малахова лишили статуса адвоката

Специалиста из программы Андрея Малахова лишили статуса адвоката

Сегодня, 11:37

Одновременно две клиентки пожаловались на Евгения Тонкого. Первая исполнительница Екатерина Кравцова, а вторая клиентка сообщила, что адвокат получил 1 млн для взятки, но не сделал то, что обещал.

 

Специалиста из программы Андрея Малахова Евгения Тонкого лишили статуса адвоката. Дело в том, что Тонкий сделал себе известное имя благодаря телевидению. Одна из клиенток адвоката Екатерина Кравцова, которой тонкого порекомендовал редактор канала, поведала, что ее гражданского мужа задержали за избиение любовницы. Однако Тонкий так и не смог помочь мужчине, которого поместили в тюрьму на семь лет.

Однако после этого адвокат через суд добивался выплаты 1 млн 350 тысяч рублей, которые, по словам юриста, Кравцова ему должна. Суд был на стороне клиентки и решил, что действия Тонкого незаконные. После этого Екатерина Кравцова направила жалобу в Федеральную палату адвокатов РФ, в которой поведала о махинациях Евгения Тонкого. В итоге 29 мая адвокату запретили практиковать три года.


Анна Котова
Новости по теме
Игоря Трунова лишили статуса адвоката из-за дисциплинарного проступка
Игоря Трунова лишили статуса адвоката из-за дисциплинарного проступка

Игоря Трунова лишили статуса адвоката. Причиной таких мер стало наличие в его действиях дисциплинарного поступка.

Беременная Мария Кравцова показала округлившийся живот
Беременная Мария Кравцова показала округлившийся живот

Двадцатисемилетняя телеведущая, бывшая модель и модный дизайнер Марика, настоящее имя которой Мария Кравцова, продемонстрировала живот перед родами.

Gionee объявила о создании самого тонкого в мире смартфона Elife S5.5
Gionee объявила о создании самого тонкого в мире смартфона Elife S5.5

Техническая новинка заключена в корпус, толщина которого составляет лишь 5,55 мм. Устройство оснащено 4-ядерным процессором, тактовая часть которого имеет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

 27-летняя хип-хоп певица разместила на просторах своего Instagram серию фотографий, на которых она предстала в красном свете и максимально сексуальных позах.

Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости