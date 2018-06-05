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| | Шнуров объяснил, отчего Лужков отменял его концерты в 2002 и 2003 годах

Шнуров объяснил, отчего Лужков отменял его концерты в 2002 и 2003 годах

Сегодня, 12:09

История напоминает об отменных выступлениях в ДК Горбунова в 2003 году, в также в Лужниках 2002 года, когда два концерты музыканта также отменили.

 

Сегодня Сергей Шнуров – это не только певец, гитарист, продюсер и автор стихов. Для многих он является примером человека, который при своей приверженности к алкоголю умеет искусно разговаривать о культуре и политике. Более десяти лет назад Шнурова и «Ленинград» пытались «закрывать», отменяя концерты.

Музыкант вспомнил такое время, когда тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков в 2002 году отменил выступление в столице Rammstein и корриду. По мнению Шнурова, градоначальнику надоело отменять иностранное и он решил аналогично поступит и в отношении отечественных артистов.


Никита Готский
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