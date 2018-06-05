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| | Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

Сегодня, 12:06

27-летняя хип-хоп певица разместила на просторах своего Instagram серию фотографий, на которых она предстала в красном свете и максимально сексуальных позах.

 

Как известно, Игги Азалия снялась в крайне провокационной фотосессии и стала лицом для марки белья, выпускаемого брендом Fashion Nova. Цена за комплект стартует от 30 долларов. Данная торговая марка излюбленная среди главных провокаторш Instagram Блэк Чайны, Эмбер Роуз, Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и многих других. Не так давно Азалия оставила своих подписчиков в недоумении относительно того, почему девушка ранее так увлекалась макияжем.

 

Все дело в том, что она разместила на своей страничке в Instagram постельное фото, на котором с минимумом мейк-апа смогла покорить всех подписчиков, которые посоветовали ей сохранить свой образ и естественную красоту.


Николай Офицеров
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Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья
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