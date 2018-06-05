Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

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Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

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Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

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Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

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| | «Где твоя грудь, мать?»: Собчак высмеяли за отсутствие лифчика

«Где твоя грудь, мать?»: Собчак высмеяли за отсутствие лифчика

Сегодня, 11:30

Раздраженные фанаты порекомендовали политику не проходить мимо бутиков с нижним бельем.

 

Многие поклонники Ксении Собчак удивляются том, что телеведущая не носить бюстгальтеры. Каждый раз данный факт становится поводом для критики в ее сторону. Так, на днях Собчак опубликовала в Instagram новое фото из Сочи. На снимке Ксения позирует в длинном бирюзовом сарафане с тонкими лямками. Подписчики похвалили знаменитость за активность, но подчеркнули, что наряд нужно было выбрать другой. По мнению фолловеров обычный хлопковый сарафан упрощает образ. Кроме того, скроенный складками лиф создает эффект «обвислой и сморщенной груди». «Где твоя грудь, мать?», «Доска», - высмеяли юзеры телеведущую за отсутствие лифчика. Подписчики посоветовали Ксении или выбросить платье, или обратиться к врачу.

 

Ксения Собчак подает хороший пример другим женщинам, которые комплексуют по поводу небольших размеров груди. Политик любит себя такой, какая она есть, и менять в себе ничего не хочет.


Мирослава Донцова
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