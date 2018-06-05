«Где твоя грудь, мать?»: Собчак высмеяли за отсутствие лифчика

Раздраженные фанаты порекомендовали политику не проходить мимо бутиков с нижним бельем.

Многие поклонники Ксении Собчак удивляются том, что телеведущая не носить бюстгальтеры. Каждый раз данный факт становится поводом для критики в ее сторону. Так, на днях Собчак опубликовала в Instagram новое фото из Сочи. На снимке Ксения позирует в длинном бирюзовом сарафане с тонкими лямками. Подписчики похвалили знаменитость за активность, но подчеркнули, что наряд нужно было выбрать другой. По мнению фолловеров обычный хлопковый сарафан упрощает образ. Кроме того, скроенный складками лиф создает эффект «обвислой и сморщенной груди». «Где твоя грудь, мать?», «Доска», - высмеяли юзеры телеведущую за отсутствие лифчика. Подписчики посоветовали Ксении или выбросить платье, или обратиться к врачу.

Ксения Собчак подает хороший пример другим женщинам, которые комплексуют по поводу небольших размеров груди. Политик любит себя такой, какая она есть, и менять в себе ничего не хочет.

Мирослава Донцова