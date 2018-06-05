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| | Дана Борисова забрала дочку на отдых за границу

Дана Борисова забрала дочку на отдых за границу

Сегодня, 11:36

Телеведущая уже более 12 месяцев пытается бороться с вредными привычками. Телеведущая полностью перестала потреблять спиртные напитки и различные запрещенные вещества.

 

С дочкой Дана Борисова, как можно узнать из ее Instagram, отправилась за границу, а именно в Грецию. По словам ведущей, она не позволяет себе ничего тонизирующего организм. В число новых табу входит даже кофе.

«Мы вас любим, и мы самые счастливые», - призналась своим подписчикам Борисова. Ей сложно не поверить, ведь все время ее реабилитации от наркотической зависимости она борется с бывшим супругом за право как можно чаще видеться с дочкой.

Полина также активно общается с поклонниками знаменитой мамы, рассказывая о том, что перед прямым эфиром они купили мороженое. Борисова постоянно находится на связи с фанатами. Регулярно она получает последние новости, делится секретами красоты и новинками косметологии, которые уже успела опробовать на себе.

Долгое время мать и дочь были в разлуке друг с другом, девочка жила отцом, который запрещал ей общаться с Даной. Лишь в начале мая мужчина разрешил дочери провести время с телеведущей.

«Все-таки мы вместе! Четвертый день гуляем, кино, театр, парки, якитория! И мороженое всех видов», - добавила Борисова.


Николай Офицеров
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