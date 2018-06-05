Садальский высмеял путешествие бизнес-класса Петросяна

Актёр решил подшутить над юмористом, который оказался на том же самолёте, что и он сам.

Станислав Садальский высмеял путешествие Петросяна, который направился в Крым бизнес-классом на самолёте. В Крымскую Республику актёр направился на трёхдневные гастроли, где Садальский поучаствует в постановках в Севастополе, Ялте и в Симферополе. В Instagram-аккаунте Садальского появились снимки с самолёта «Россия», который поразил его своей роскошью и красивыми стюардессами. Также Садальский рассказал о том, что позади него в бизнес-классе летел и сам Евгений Петросян, который просил оставить в первом классе свой пиджак, где ехал он сам.

В шутку Станислав Садальский предположил, что было бы смешно срезать все пуговицы с пиджака Евгения Петросяна и оставить их себе на память, так как в воздухе он ещё не пересекался со столь знаменитыми людьми. В комментариях подписчики Садальского заявили, что лучше не стоит портить наряды столь любимого народом юмориста.

Александр Вест