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| | Лена Миро рассказала, кем мечтала стать звезда "Холостяка" Даша Клюкина

Лена Миро рассказала, кем мечтала стать звезда "Холостяка" Даша Клюкина

Сегодня, 10:54

Скандальный блоггер знает всё о жизненном пути победительницы шестого сезона шоу «Холостяк» с Егором Кридом.

В обновлении своего блога Лена Миро рассказала подписчикам о том, кем мечтала стать Даша Клюкина. По словам Миро, в детстве воспитанием Клюкиной всецело занималась мать, так как её отец уехал в другой город. Также блогерша вспомнила про слухи о том, что Даша Клюкина, несмотря на все старания её матери сделать из неё звезду, вскоре стала эскортницей и проституткой, выразив недоверие к подобным сведениям. Стоит отметить, Егора Крида, сердце которого Даше Клюкиной якобы удалось завоевать в финале «Холостяка», Лена Миро назвала «медийным геем».

Миро напомнила, что перед развалом СССР все дети поголовно хотели стать проститутками и рэкетирами, а дети этих детей, как и сама Клюкина, очевидно, мечтали стать медийной проституткой, чего и сумела добиться Даша. Блогерша также заметила, что данная ситуация вызывает у неё лишь грусть.


Александр Вест
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