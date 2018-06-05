Превзошла сестру: Анна Бузова восхитила поклонников спортивной фигурой

Сестра Ольги Бузовой Анна недавно стала фитнес-блогером и теперь делится со семи желающими секретами превосходной фигуры. Поклонники сравнили внешности сестёр и заявили, что Анна значительно превзошла свою звездную сестру.

Анна Бузова на днях в своем микроблоге продемонстрировала подтянутую фигуру и превосходную растяжку. В своем посту девушка написала: «Сделайте хотя бы раз то, что, по словам окружающих, вам не по плечу. После этого вы уже никогда не будете обращать внимание на их правила и ограничения». Пользователи Сети восхитились спортивной внешностью Анны, которую сразу же стали сравнивать с Бузовой-старшей.

Фолловеры заявили, что Ольге стоит взять пример со своей младшей сестры и заняться своей фигурой. Подписчики Бузовой утверждают, что певице стоит прекратить увлекаться колбасными изделиями и записаться на марафон для похудения, который проводит Анна Бузова.

Светлана Славянская