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| | Джонни Депп снялся в новой рекламе бренда Dior

Джонни Депп снялся в новой рекламе бренда Dior

Сегодня, 09:41

Голливудский актер довольно давно активно сотрудничает с известным модным Домом и снялся не в одной короткометражке.

 

Знаменитый актер и музыкант Джонни Депп снялся в новой рекламе бренда Dior. Популярный бренд на днях представил видеоролик рекламной компании уже известного парфюмного аромата Dior Sauvage. Депп является лицом данного парфюма. Ролик опубликован на канале Youtube вчера, 4 июня. Короткометражная лента длительностью в 11 минут получила название Legend of the Magic Hour, что в переводе с английского означает «Легенда о магическом часе». В съемках рекламного клипа принимали участие Клемон Бове и Артур де Керсозон.



В рекламном ролике Джонни рассказывает о старой легенде индейского племени Навахо, которая повествует о том, как черный бог огня создавал звездное небо из раскиданных звезд. Сумку со звездами бога украл койот и подбросил вверх, в результате чего появился Млечный путь.

Пользователи положительно оценили видеролик Dior с Джонни Деппом в главной роли. Они отмечают, что стилистика клипа – безупречна и оригинальна. Юзеры предлагают модному Дому создавать целые фильмы.


Мирослава Донцова
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