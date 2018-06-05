Голливудский актер довольно давно активно сотрудничает с известным модным Домом и снялся не в одной короткометражке.

Знаменитый актер и музыкант Джонни Депп снялся в новой рекламе бренда Dior. Популярный бренд на днях представил видеоролик рекламной компании уже известного парфюмного аромата Dior Sauvage. Депп является лицом данного парфюма. Ролик опубликован на канале Youtube вчера, 4 июня. Короткометражная лента длительностью в 11 минут получила название Legend of the Magic Hour, что в переводе с английского означает «Легенда о магическом часе». В съемках рекламного клипа принимали участие Клемон Бове и Артур де Керсозон.









В рекламном ролике Джонни рассказывает о старой легенде индейского племени Навахо, которая повествует о том, как черный бог огня создавал звездное небо из раскиданных звезд. Сумку со звездами бога украл койот и подбросил вверх, в результате чего появился Млечный путь.

Пользователи положительно оценили видеролик Dior с Джонни Деппом в главной роли. Они отмечают, что стилистика клипа – безупречна и оригинальна. Юзеры предлагают модному Дому создавать целые фильмы.

Мирослава Донцова