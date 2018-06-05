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| | Актерам «Игры престолов» дали самоуничтожающийся сценарий

Актерам «Игры престолов» дали самоуничтожающийся сценарий

Сегодня, 09:28

Звезда Николай Костер-Вальдау поведал, что текст присылали по электронной почте, а после он уничтожался. Таким способом авторы сериала пытались избежать утечки.

 

Звезда легендарного сериала «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау проинформировал, что всем актерам дали самоуничтожающийся сценарий. Знаменитость сообщил: «Все очень, очень строго. В этом году это просто новая степень безумия». Отметим, что еще в феврале в интернете попало видео со съемок картины. Его сделал один из пользователей.

Напоминаем, что сага «Игры престолов» транслируется на экране с 2011 года. Седьмой сезон фильма завершился в августе прошлого года. Последняя серия ленты установила мировой рекорд по просмотрам.


Анна Котова
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