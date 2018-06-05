Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Джонни Депп снялся в новой рекламе бренда Dior Превзошла сестру: Анна Бузова восхитила поклонников спортивной фигурой В продажу поступила секс-кукла с телом и лицом известной порноактрисы СМИ рассказали о наступлении «новой эры» на Земле в 2018 году Актерам «Игры престолов» дали самоуничтожающийся сценарий Представлен электрохэтчбек Geely Emgrand GSe Елена Мизулина назвала Эстонию «Моськой» из басни Крылова Ученые выяснили, сколько длились сутки полтора миллиарда лет назад Звезда Comedy Woman показала фотографии новорожденного сына В 2018 году в России «взлетели» цены на ходовые автомобили Xiaomi «обрушил» цены на наиболее популярные смартфоны в России Астронавты NASA покажут миру новые уникальные снимки Марса
| | Звезда Comedy Woman показала фотографии новорожденного сына

Звезда Comedy Woman показала фотографии новорожденного сына

Сегодня, 09:11

Татьяна Морозова полторы недели назад стала мамой во второй раз. Артистка призналась, что вынуждена была учиться заново брать младенца на руки.

 

На фотографиях личика малыша не видно. Лишь счастливые родители, которые держат сверток с ребенком. В комментарии к фотографии новорожденного сына звезда Comedy Woman рассказала, как правильно держать младенца, а также поблагодарила всех за поздравления.

«Доброе всем утро, мои любимые! Спасибо за все полученные поздравления! Я все прочитала и мне очень приятно! Сейчас расскажу вам, как правильно брать младенца на руки. Мне пришлось учится заново. Теперь в моей жизни снова миллион таких приятных маленьких забот. Когда малыш лежит на спине: одной рукой берете под головку, ладонью поддерживаете шейку, другой берете под низ спины. Когда на животе: одной рукой берете под грудь, большой и указательный пальцы под подбородком и шеей. Другой рукой берете под животик», - пишет Морозова.

Артистка уже давно планировала рождение для дочки Софии братика или сестричку. Накануне родов члены семьи Татьяны, кого же они будут ждать: девочку или мальчика. Все дело в том, что по линии Морозовой рождается преимущественно представительницы слабого пола, а родственники мужа все же надеялись на сына. Удача, по всей видимости, была на стороне вторых.


Николай Офицеров
Новости по теме
Татьяна Морозова из Comedy Woman снова стала мамой
Татьяна Морозова из Comedy Woman снова стала мамой

Звезда комедийного жанра родила сына. Известие об этом знаменитость приурочила ко Дню защиты детей.

Звезда шоу Comedy Woman Татьяна Морозова станет мамой во второй раз
Звезда шоу Comedy Woman Татьяна Морозова станет мамой во второй раз

Звезда известного юмористического телепроекта Comedy Woman, выходящего в эфир на канале ТНТ, Татьяна Морозова обнародовала информацию о своей второй

Звезда шоу Comedy Woman Наталия Медведева стала мамой
Звезда шоу Comedy Woman Наталия Медведева стала мамой

Наталия Медведева, звезда шоу Comedy Woman, стала мамой. У 30-летней женщины родился первенец. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости