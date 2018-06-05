Звезда Comedy Woman показала фотографии новорожденного сына

Татьяна Морозова полторы недели назад стала мамой во второй раз. Артистка призналась, что вынуждена была учиться заново брать младенца на руки.

На фотографиях личика малыша не видно. Лишь счастливые родители, которые держат сверток с ребенком. В комментарии к фотографии новорожденного сына звезда Comedy Woman рассказала, как правильно держать младенца, а также поблагодарила всех за поздравления.

«Доброе всем утро, мои любимые! Спасибо за все полученные поздравления! Я все прочитала и мне очень приятно! Сейчас расскажу вам, как правильно брать младенца на руки. Мне пришлось учится заново. Теперь в моей жизни снова миллион таких приятных маленьких забот. Когда малыш лежит на спине: одной рукой берете под головку, ладонью поддерживаете шейку, другой берете под низ спины. Когда на животе: одной рукой берете под грудь, большой и указательный пальцы под подбородком и шеей. Другой рукой берете под животик», - пишет Морозова.

Артистка уже давно планировала рождение для дочки Софии братика или сестричку. Накануне родов члены семьи Татьяны, кого же они будут ждать: девочку или мальчика. Все дело в том, что по линии Морозовой рождается преимущественно представительницы слабого пола, а родственники мужа все же надеялись на сына. Удача, по всей видимости, была на стороне вторых.

Николай Офицеров