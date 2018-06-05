Юлия Снигирь объяснила причину приостановки съёмок

Актриса стала одной из тех, кто пострадал из-за издержек своей профессии, едва не потеряв здоровье своих волос.

Недавно знаменитая российская актриса Юлия Снигирь объяснила журналистам причину, по которой ей пришлось на время приостановить какие-либо съёмки с её участием. По словам Юлии, из-за постоянных воздействий на её волосы различных плоек и утюжков они стали безжизненными и сухими, а вскоре и вовсе начали бесконтрольно выпадать. Актриса была шокирована таким исходом событий и сделала паузу в своей работе, чтобы вернуть здоровье волос на прежний уровень.

Юлия Снигирь заявила о том, что в ближайшее время она не намерена принимать предложения по съёмкам в кино, так как один талантливый врач сумел восстановить здоровое состояние её волос, и она намерена дать им передышку. Однако, творческую деятельность Юлия всё же осуществляет, участвуя в постановке «Три сестры» с трупой Московского Художественного театра Чехова.

Александр Вест