Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Джонни Депп снялся в новой рекламе бренда Dior Превзошла сестру: Анна Бузова восхитила поклонников спортивной фигурой В продажу поступила секс-кукла с телом и лицом известной порноактрисы СМИ рассказали о наступлении «новой эры» на Земле в 2018 году Актерам «Игры престолов» дали самоуничтожающийся сценарий Представлен электрохэтчбек Geely Emgrand GSe Елена Мизулина назвала Эстонию «Моськой» из басни Крылова Ученые выяснили, сколько длились сутки полтора миллиарда лет назад Звезда Comedy Woman показала фотографии новорожденного сына В 2018 году в России «взлетели» цены на ходовые автомобили Xiaomi «обрушил» цены на наиболее популярные смартфоны в России Астронавты NASA покажут миру новые уникальные снимки Марса
| | Юлия Снигирь объяснила причину приостановки съёмок

Юлия Снигирь объяснила причину приостановки съёмок

Сегодня, 08:42

Актриса стала одной из тех, кто пострадал из-за издержек своей профессии, едва не потеряв здоровье своих волос.

Недавно знаменитая российская актриса Юлия Снигирь объяснила журналистам причину, по которой ей пришлось на время приостановить какие-либо съёмки с её участием. По словам Юлии, из-за постоянных воздействий на её волосы различных плоек и утюжков они стали безжизненными и сухими, а вскоре и вовсе начали бесконтрольно выпадать. Актриса была шокирована таким исходом событий и сделала паузу в своей работе, чтобы вернуть здоровье волос на прежний уровень.

Юлия Снигирь заявила о том, что в ближайшее время она не намерена принимать предложения по съёмкам в кино, так как один талантливый врач сумел восстановить здоровое состояние её волос, и она намерена дать им передышку. Однако, творческую деятельность Юлия всё же осуществляет, участвуя в постановке «Три сестры» с трупой Московского Художественного театра Чехова.


Александр Вест
Новости по теме
Юлия Снигирь объявила причину своего истощения
Юлия Снигирь объявила причину своего истощения

Известная российская актриса Юлия Снигирь рассказала, почему так исхудала, а многие считают, что она больна. Причина в плохом питании знаменитости.

Актриса Юлия Снигирь рассказала о своем ребенке
Актриса Юлия Снигирь рассказала о своем ребенке

33-летняя российская актриса Юлия Снигирь решила больше не скрывать свою личную жизнь и рассказала журналистам издания «ОК!» о том, что совсем недавно родила

Похорошевшая Юлия Снигирь вышла из декрета после рождения сына
Похорошевшая Юлия Снигирь вышла из декрета после рождения сына

Похорошевшая актриса Юлия Снигирь вышла из декрета после рождения сына и намерена сняться в новом фильме. Подробности нового проекта актриса не разглашает.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости