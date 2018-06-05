Бывший возлюбленный Меган Маркл ожидает рождения первенца

Бывший возлюбленный герцогини Сассекской Меган Маркл шеф-повар Кори Витиелло объявил, что вместе со своей невестой ожидает рождение первенца. Об этом сообщают американские источники.

Шеф-повар и экс-возлюбленный Меган Маркл 38-летний Кори Витиелло вместе со своей новоиспеченной невестой певицей Мартиной Сорбарой официально проинформировал, что ждет рождения своего первого ребенка. Напомним, что всего несколько дней назад, бывший муж герцогини сообщил о том, что снова женится.

По словам американских журналистов, шеф-повар Кори Витиелло начал встречаться с Меган Маркл в 2013 году, сразу после того, как актриса развелась со своим законным супругом. Кори и Меган встречались примерно до трех месяцев, прежде чем она встретила принца Гарри, за которого вышла замуж 19 мая.

Светлана Славянская