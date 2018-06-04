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| | Молодой возлюбленный Хайди Клум устроил ей праздник по случаю 45-летия

Молодой возлюбленный Хайди Клум устроил ей праздник по случаю 45-летия

Вчера, 22:46

Модель в 45 лет смотрится намного моложе своих лет, на ее лице почти нет морщин, а красивая фигура сводит с ума юных поклонников.

 

Роман немецкой модели Хайди Клум и гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца начался в марте 2018 года. Вначале они устроили романтический вечер в одном из ресторанов Голливуда, а через пару недель вместе пришли на мероприятие America’s Got Talent. Том с нетерпением ожидал Клум, а после съемок расцеловал ее.

В прошедшие выходные Каулитц организовал для возлюбленной большой праздник в честь е 45-летия. Торжество состоялось в одном из ресторанов Санта-Моники. По окончанию праздника Клум и Каулитц обнародовали фотографии с места отдыха в Сети. Хайди признается, что Том делает ее счастливой.


Никита Готский
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