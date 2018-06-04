Михаил Ефремов показал обществу свою 17-летнюю дочь

Известного актера пригласили на премьеру фильма «Лето». В итоге мужчина решил взять дочь.

Сообщается, что девушка была одета в черное платье и в черные капроновые колготы. К наряду звездная дочь подобрала элегантную сумочку и надела подвеску из серебра. Известно, что девушка крайне часто меняет цвет своих волос. На этот раз она перекрасила их в голубой оттенок. Отец в свою очередь был надет просто: голубые джинсы, старенький пиджак и спортивная кепка.

Стоит отметить, что Ефремов и его экс-супруга Ксения Качалина развелись спустя лет брака. Бывшая жена заявила, что причиной развода стало пристрастие актера к чрезмерному употреблению алкоголя. После развода родителей, дочь проживала с матерью, но позже Михаил Ефремов оформил опекунство и забрал ребенка. Сейчас Анна-Мария проживает с няней в арендованном доме. Кстати, в 16 лет девушка заявила о том, что она нетрадиционной ориентации. Такое заявление вызвало шок среди общества.

Напомним, что в сентябре 2017 17-летняя дочь с Михаилом Ефремовым и сводными сестрами попала на шоу «Вечерний Ургант», где заявила, что хочет стать актрисой.