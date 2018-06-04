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| | Ани Лорак рассказала о сложностях, возникших при съемках клипа «Сумасшедшая» на Крите

Ани Лорак рассказала о сложностях, возникших при съемках клипа «Сумасшедшая» на Крите

Сегодня, 21:40

Украинская певица Ани Лорак недавно вернулась с острова Крит. Там ей пришлось не сладко, поскольку вставать приходилось в 4:30 утра, непонятные насекомые не давали спуску, а условия жизни оставляли желать лучшего.

 

Ани Лорак рассказала о сложностях, возникших при съемке клипа «Сумасшедшая» на Крите. На острове жутко не хватало удобств. Съемки проводились в горах и обрыве. В данной местности находилось лишь одно дерево. У Ани Лорак возникали сложности даже при необходимости переодеться или поесть. Рабочий день начинался в шесть утра и заканчивался в восемь вечера. Дабы подготовиться к съемкам актрисе приходилось просыпаться в 4:30. Даже для трудолюбивой Ани Лорак такой распорядок дня оказался тяжелым. Участники клипа обгорели под палящими солнечными лучами и испытывали постоянный дискомфорт.

«В клипе «Сумасшедшая» мы рассказываем историю двух людей, опоздавших на воздушный лайнер. Они понимали, что опоздали, но пытались на авто догнать самолет по взлетной полосе, но их попытка завершилась неудачно. Ребята не расстроились, поехали дальше искать приключения», – заявил режиссер клипа «Сумасшедшая» Станислав Морозов.

«Песня посвящается влюбленным, авантюристам, людям, берущим от каждого дня всё самое лучшее. К клипе «Сумасшедшая» не обошлось без любовной истории. Желаю всем этим летом найти вторую половинку», – говорит Ани Лорак.


Домбровский Сергей
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