Ани Лорак рассказала о сложностях, возникших при съемках клипа «Сумасшедшая» на Крите

Украинская певица Ани Лорак недавно вернулась с острова Крит. Там ей пришлось не сладко, поскольку вставать приходилось в 4:30 утра, непонятные насекомые не давали спуску, а условия жизни оставляли желать лучшего.
Ани Лорак рассказала о сложностях, возникших при съемке клипа «Сумасшедшая» на Крите. На острове жутко не хватало удобств. Съемки проводились в горах и обрыве. В данной местности находилось лишь одно дерево. У Ани Лорак возникали сложности даже при необходимости переодеться или поесть. Рабочий день начинался в шесть утра и заканчивался в восемь вечера. Дабы подготовиться к съемкам актрисе приходилось просыпаться в 4:30. Даже для трудолюбивой Ани Лорак такой распорядок дня оказался тяжелым. Участники клипа обгорели под палящими солнечными лучами и испытывали постоянный дискомфорт.