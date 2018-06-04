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Экс-солистка «Тату» показала на откровенных фото в купальнике свои татуировки

Сегодня, 21:36

Бывшая солистка одной из самых скандальных музыкальных групп «Тату» ( t.A.T.u.) Юлия Волкова опубликовала редкие откровенные фото. На них певица и актриса демонстрирует свою фигуру и татуировки.

 

Знаменитая российская певица, которая также начала строить и актёрскую карьеру, Юлия Волкова приятно удивила своих поклонников фото в довольно скромном купальнике. Тем не менее, скромность купальника не мешала рассмотреть спортивную подтянутую фигуру певицы и пару татуировок на ее теле.

На татуировке на животе написан мотивирующий призыв или мечта: «Быть сильной и бесстрашной», при этом фраза обрамлена узорами. Поклонники высоко оценили фотографию Волковой, написав ей уйму комплиментов.

В 1999 был создан женский музыкальный коллектив «Тату» ( t.A.T.u.), состоящий из Юлии Волковой и ее партнерши по сцене Елены Катиной. В России «Тату» стал одной из самых скандальных групп, что не помешало ей в то же время стать и наиболее успешной группой из России, которая получила мировое признание. В 2003 году группа выступала на «Евровидение» и заняла третье место.


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