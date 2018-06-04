Свадьба была фальшивой: Шурыгина отпевает в церкви сделанный аборт

О подробностях личной жизни жертвы изнасилования рассказал знакомый ее семьи в эфире шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Саша Акт заявил, что свадьба девушки была полнейшей фикцией.

По его словам, все слухи о Диане Шурыгиной являются фальшью, а ее союз с оператором Первого канала нельзя назвать нормальным. Саша уверен, что это неприемлемо: отправить супругу в больницу, дабы та сделала аборт.

Ведущий Андрей Малахов удивился услышанному, но не решился опровергать это заявление, потому как Саша Акт является близким товарищем Шурыгиной, с которой он вместе поет. Ранее Диана якобы сделала аборт и теперь ходить в церковь, дабы замолить этот поступок. Прежде она заявляла о желании иметь крепкую и большую семью. Шурыгина также сообщает, что только недавно оправилась от скандала и ныне пытается жить нормальной жизнью.

Никита Готский