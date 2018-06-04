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| | В Сети появилось фото со свадьбы Бена Фостера и Лоры Препон

В Сети появилось фото со свадьбы Бена Фостера и Лоры Препон

Сегодня, 21:19

Знаменитая пара принимает поздравительные ноты по случаю торжества. Невесты также опубликовала в Интернете и первое фото со свадьбы.

 

Актеры Лора Препон и Бен Фостер поженились официально 3 июня. Некоторое время назад они стали обладателями лицензии на бракосочетание в регистрационном центре Нью-Йорка. Летом минувшего года Фостер и Препон стали родителями дочери, которую, решили назвать Эллой.

Впервые о романе между актерами стало известно в июле 2016 года. Однажды их увидели вместе возле французского кафе в Нью-Йорке, а после пару запечатлели на одном из культурных мероприятий в Нью-Джерси. До этого Фостер встречался с актрисой Робин Райт, но их отношения завершились ничем.


Никита Готский
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