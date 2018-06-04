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| | Дженнифер Энистон получила травму

Дженнифер Энистон получила травму

Сегодня, 21:11

Актриса Дженнифер Энистон носит фиксатор на руке. На публике ее видели с белой повязкой на кисти. Впервые о проблемах со здоровьем у звезды фильма «Друзья» начали говорить еще в апреле этого года.

 

Дженнифер Энистон получила травму, но при каких обстоятельствах это произошло, остается невыясненным. Актриса не желает говорить с журналистами на эту тему. Поклонники беседуют о примирении Энистон со своим экс-супругом Брэдом Питтом. Еще в обществе говорят о беременности звезда сериала «Друзья». Якобы она настолько страстно обсуждала факт примирения с бывшим мужем, что позже сообщила ему об «интересном положении».

Тем временем Брэду Питту пророчат роман моделью Анджелиной Джоли. Якобы, влюбленные расстались только для того, чтобы узнать, насколько дороги друг для друга. Скорее всего, все эти разговоры основаны на лжи. Брэд Питт в настоящий момент неплохо себя чувствует в обществе архитектора Нери Оксман. Он перевернул очередную страницу своей книги жизни и не собирается оглядываться в прошлое.


Домбровский Сергей
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