Наталья Водянова очень трогательно поздравила мужа с днём рождения

Российская манекенщица Наталья Водянова испытывает истинное счастье в совместной жизни с французским предпринимателем Антуаном Арно. Сегодня она опубликовала на своей странице в Instagram ролик в честь супруга.

Модель Водянова поздравила любовь всей своей жизни с Днем рождения. Она поблагодарила своего мужа за всё, что он для нее делает. Водянова первый раз узаконила свои отношения с британским лордом Джастином Портманом. Брак продлился десять лет и завершился крахом. Вторую попытку наладить личную жизнь манекенщица предприняла с бизнесменом Антуаном Арно и пока ни разу не пожалела о сделанном выборе.

«Каждый день я влюбляюсь в тебя заново. Ты для меня единственный. Ты понятия не имеешь, насколько замечательно выглядишь, когда сидишь в домашнем халате и играешь на барабанах для четырёхлетних детей», – заявляет Водянова.

Пользователи пришли в восторг от поздравлений супермодели и пожелали влюблённым такого же счастья, которое они испытывают теперь, здоровья и благополучия. Водянова и Антуан Арно растят двух совместных сыновей. Еще у модели есть трое детей от предыдущих отношений.

Домбровский Сергей