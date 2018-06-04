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| | Алена Водонаева опубликовала снимок с голым супругом

Алена Водонаева опубликовала снимок с голым супругом

Сегодня, 20:18

Ведущая решила ответить на критику публики, которая позволяет себе негативно высказываться в адрес ее супруга.

 

Алена Водонаева известна своим красноречием, но часто становится объектом для критики со стороны общественности. Увидев гневные публикации юзеров в отношении мужа, ведущая посчитала нужным дать отпор недоброжелателям.


Для этого Водонаева опубликовала в Instagram фотографию оголенного спутника жизни. На снимке мужчина запечатлен в бассейне, прикрывая свой детородный орган кокосом. С упруга она в шутку назвала некрасивым, тогда как муж Алены имеет хорошую физическую форму. «Занимаюсь с ним сексом каждый день. Пожалейте», - с сарказмом жалуется Водонаева. Не остановившись на этом, она шутит, что по наводке подписчиков пойдет сниматься в порно.


Никита Готский
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