Алена Кравец во второй раз вышла замуж за экс-супруга, избившего ее из-за ревности

В 2016 году модель и бывшая жена миллиардера в слезах рассказывала, как ей жаль, что маленькая дочь видела, как экс-супруг избивает ее. Сейчас Кравец сообщает, что именно из-за любви бывшего мужа к дочери она и решила возобновить с ним отношения.

1 июня Алена Кравец и ее бывший муж миллиардер вновь узаконили свои отношения. Если после избиения в связи с приступом ревности в 2016 году женщина в эфирах многих ток-шоу проливала слезы из-за того, что ее маленькая дочь вынуждена была смотреть на ее избиение, то в 2018 году Кравец сообщила СМИ, что возобновила отношения с мужем именно из-за дочери. По словам женщины, экс-супруг очень хорошо относился к дочери и пытался оказывать знаки внимания ей самой. Когда женщина увидела, как дочь «страдает без папы», она решила принять ухаживания миллиардера.

В качестве извинения тот подарил дочери и жене тур за границу, и в целом много раз просил прощения и сдувал пылинки. Как выразилась Кравец в беседе с журналистами, ей «не убежать» от человека ее судьбы. В своем Instagram под постом со свадебными фото она также отметила, что «от судьбы не уйдешь».