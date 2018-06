Алена Кравец во второй раз вышла замуж за экс-супруга, избившего ее из-за ревности

Как верёвочке не виться... Увы, никуда от него делась. От судьбы не уйдёшь. ???? #аленакравец #любовьвомне #отсудьбынеуйдешь #невеста #опятьжена #женихиневеста????

A post shared by Алёна Кравец???? (@kravetsalena) on Jun 4, 2018 at 8:25am PDT