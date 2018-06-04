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| | Светличная отказала знаменитому режиссеру ради сохранения семьи

Светличная отказала знаменитому режиссеру ради сохранения семьи

Сегодня, 19:04

Актриса Светлана Светличная посетила шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Она получила статус секс-символа после участия в съемках фильма «Бриллиантовая рука». Роль блондинки-соблазнительницы стала одновременно подарком и наказанием.

 

Светличная отказала знаменитому режиссеру Сергею Герасимову ради сохранения семьи. Она познакомилась с этим человеком на одном из кинофестивалей. Сценарист предложил сексуальной блондинке полететь с ним в Свердловск, но она не захотела. Позже Герасимов пригласил ее на съемки в студию Горького. Если бы Светличная пошла на поводу у успешного режиссера, то получила бы всенародную славу. Однако актриса попросила своего мужа Владимира Ивашова сообщить сценаристу, что она больна. Супруг поступил так, как сказала жена. Таким образом Светличная сохранила свою семью и честь.

После участия в фильме «Бриллиантовой руке» ее стали узнавать на улице, а собственный отец перестал разговаривать с дочерью, представшей перед публикой в образе шлюхи. Сначала Светличная очень стеснялась оголяться перед камерой, а потом стыд прошел. Она не скрывает, что изменяла мужу, а Ивашов всё ей прощал, пока сам не встретил достойную женщину. Тогда Светличная решила бороться за брак. Она неоднократно упрекала супруга в бедности. Ивашов оставался актером и не стал режиссером, это раздражало его жену. Она хотела жить в богатств, а Ивашов не мог ей этого дать.


Домбровский Сергей
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