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| | Модель Victoria’s Secret опубликовала сексуальные снимки с пляжа

Модель Victoria’s Secret опубликовала сексуальные снимки с пляжа

Сегодня, 18:47

Пользователи Сети восхищаются изумительной фигурой бразильской топ-модели.

 

27-летняя представительница Victoria's Secret Лаис Рибейро опубликовала в соцсети Instagram фотографии в топлес. На снимках можно увидеть, как девушка позирует в плавках около моря и при этом прикрывает свои прелести с помощью морских звезд. Поклонники по достоинству оценили тело и формы Рибейро. Многие пишут, что не могут оторвать глаза от роскошной фигуры топ-модели. Снимки набрали 94 987 отметок «Нравится».

 

Известно, что Лаис Рибейро родилась 5 октября 1990 года. Родилась и прожила большую часть в Терезине. Карьерный путь начала с 2009 года. В этом же году участвовала в конкурсе «Мир красоты Бразилии», в котором заняла 6-е место. В конце 2010 года попала в топ мировых моделей.

Стоит отметить, что в 16-летнем возрасте Рибейро родила сына Александра. Кто есть биологический отец - неизвестно.


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РИА ВладТайм
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