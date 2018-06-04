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| | Анастасия Решетова без фотошопа выглядит намного хуже

Анастасия Решетова без фотошопа выглядит намного хуже

Сегодня, 18:22

Модель Анастасия Решетова пленит поклонников своей красотой. На фото в Instagram она выглядит просто шикарно. Мужчины восхищаются этой девушкой, а женщины завидуют ей.

 

Во время вручения премии Glamour-2018 папарацци сделали снимки модели, не обработанные графическим редактором. Как оказалось, Анастасия Решетова без фотошопа выглядит намного хуже. У нее действительно красивая фигура, она довольно симпатичная, но всё же на звание красавицы первой величины не тянет. Хотя если зайти на ее страничку в социальных сетях, то она выглядит просто идеально. Пользователи раскритиковали Анастасию Решетову за то, что она пытается ввести их в заблуждение относительно своей внешности.

 

Поклонники и без фотошопа называют модель милой девушкой. Они не понимают, зачем обманывать фанатов, пытаясь показаться лучше, чем ты есть на самом деле. С помощью графического редактора Решетова профессионально ликвидирует недостатки внешности и предстает перед подписчиками истинной красавицей, хотя с этим можно поспорить, если увидеть даму в реальной жизни.


Домбровский Сергей
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РИА ВладТайм
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