Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

Представительница России на «Евровидении» Юлия Самойлова поделилась некоторыми подробностями своей личной жизни, а также первым сексом. Из-за того, что девушка с раннего детства находится в инвалидной коляске, ее жизнь отличается от обычной. Когда она повзрослела и начала интересоваться парнями, начались проблемы: с ней никто не хотел общаться из-за ее ограничений. Несмотря на все трудности, Юлия нашла молодого человека, который принял ее такой, какая она есть. Отношения между ними дошли до первого в жизни исполнительницы секса. Сама Самойлова говорит: «И я точно решила для себя, кто будет моим первым мальчиком, поэтому очень скоро настал момент, когда ангелочки решили повзрослеть».

Однако не обошлось и без ложки дегтя. Ее молодой человек заявил, что ему нравится другая девушка. На этом у молодых людей роман закончился, однако в будущем у были Самойловой будут другие отношения.

Анна Котова