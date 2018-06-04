Виталий Козловский разочаровался в любви

Виталий Козловский написал свое мнение о любви к опубликованной в своем Instagram фотографии с голым торсом.

Популярности украинский певец обязан большому скандалу, который произошел во время выступления в России в честь Дня Победы. Так как автор песен часто проводит свой отдых в других странах, то фанаты могут только порадоваться таким фотографиям. Сегодня фанаты увидели его накаченный торс. С печалью Виталий Козловской отметил, что настоящая дружба выглядит в виде взаимонужды. Поклонницы сразу же взялись утешать певца, хваля его торс.

В инстаграмм поклонницы писали следующее: "любовь - это очень приятные и нежные ощущения, когда о тебе заботятся и хотят, чтобы ты была счастливая и самая красивая на этой планете!!!", "Преданно любит-это любит отного человека всю жизнь!", "Парень моей мечты" "Кожна жінка вміє кохати,і бути вірною,якщо впевнена,що і її чоловік їй вірний!!!!гарне фото)))"

Также Козловский призвал ставить лайк тем, кто умеет ценить настоящую любовь.



