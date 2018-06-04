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| | Поклонники разоблачили вторую беременность Виктории Бони

Поклонники разоблачили вторую беременность Виктории Бони

Сегодня, 18:19

Фанаты начали поздравлять телеведущую с беременностью, а отцом будущего ребенка объявили нового кавалера звезды – французского миллиардера. Первую дочь Боня родила от ирландского миллиардера.

 

Недавно в Instagram аккаунте знаменитой российской телеведущей Виктории Бони был опубликован снимок, где звезда выглядит несколько полнее, чем обычно. Поклонники поспешили приписать изменения в фигуре кумира скорее к беременности, чем к обычным лишним килограммам. Многие начали писать поздравления Боне, ведь это может быть уже второй ребенок 38-летней знаменитости. Однако сама Боня заверила, что не ждет ребенка, а если бы и ждала – обязательно сообщила бы про это прямо.

Не всех поклонников такой ответ успокоил, часть из них продолжает считать, что телеведущая беременна от французского миллиардера, но пока скрывает это. Вместе с Пьером Андюраном она недавно появилась на кинофестивале в Каннах. Особенно преданные фанаты Бонни вспоминают, что и отец ее единственной дочери тоже был богатым человеком – миллиардером из Ирландии.


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РИА ВладТайм
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