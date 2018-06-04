Звезда Play Boy Мария Лиман открыла пляжный сезон купанием в фонтане

Российская модель Мария Лиман, мечтающая покорить звездный Голливуд, опубликовала в Instagram новый снимок. На фото она запечатлена в коротких шортах с сумочкой на плече.

Звезда журнала Play Boy Мария Лиман открыла пляжный сезон купанием в фонтане. Снимок модель подписала словами: «Не будем дожидаться дня ВДВ. Здравствуй лето». Осталось неизвестным, действительно ли Мария Лиман искупалась в фонтане или просто пустила пыль в глаза подписчикам. Фото получило множество комментариев. Пользователи предлагают девушке выбрать более подходящее место для отдыха, отправившись в экзотическую страну с шикарными пляжами.

Мария Лиман стала знаменитой после того, как попала в Play Boy. Недавно красавице сопутствовал успех в конкурсе, организованном журналом MAXIM. Мария Лиман уверенно обошла конкуренток и заняла лидирующую позицию. Следующим этапом отбора станет показ девушками своего тела в купальниках. Ранее модель сообщала, что ее мысли находятся на Мальдивах, а в реальности она усердно работает.

Домбровский Сергей