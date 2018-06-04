Со спущенными чулками и бутылкой в руке: Лохматая Проскурякова шокировала пользователей

В интернете пользователи обсуждают новое фото супруги Игоря Николаева, которая предстала в непрезентабельном виде.

В соцсети Instagram появилось новое видео Юлии Проскуряковой, супруги композитора и исполнителя Игоря Николаева. На новом снимке Проскурякова шокировала пользователей, так как предстала со спущенными розовыми чулками и бутылкой в руке. Однако поклонникам Юлии не стоит волноваться за своего кумира, ведь она всего лишь примерила на себя новый образ в театральной постановке. Пользователи поздравили с первым выходом знаменитости на сцене. Они написали, что Проскурякова, которая не пьет, прекрасно вжилась в роль алкоголички.

Напоминаем, что Юлию Проскурякову часто критикуют. В основном это связано с ее прической. Недавно знаменитость подверглась критике из-за челки, которая, по словам пользователей, делает девушку похожей на своего 58-летнего супруга.

Анна Котова