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| | Со спущенными чулками и бутылкой в руке: Лохматая Проскурякова шокировала пользователей

Со спущенными чулками и бутылкой в руке: Лохматая Проскурякова шокировала пользователей

Сегодня, 17:59

В интернете пользователи обсуждают новое фото супруги Игоря Николаева, которая предстала в непрезентабельном виде.

 

В соцсети Instagram появилось новое видео Юлии Проскуряковой, супруги композитора и исполнителя Игоря Николаева. На новом снимке Проскурякова шокировала пользователей, так как предстала со спущенными розовыми чулками и бутылкой в руке. Однако поклонникам Юлии не стоит волноваться за своего кумира, ведь она всего лишь примерила на себя новый образ в театральной постановке. Пользователи поздравили с первым выходом знаменитости на сцене. Они написали, что Проскурякова, которая не пьет, прекрасно вжилась в роль алкоголички.

Напоминаем, что Юлию Проскурякову часто критикуют. В основном это связано с ее прической. Недавно знаменитость подверглась критике из-за челки, которая, по словам пользователей, делает девушку похожей на своего 58-летнего супруга.


Анна Котова
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РИА ВладТайм
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