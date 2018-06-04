В леопардовых лосинах и за рулем Mercedes: Ирина Дубцова показала фото из Германии

Певица продолжает делиться в Instagram снимками «неожиданных выходных». Внимание пользователей привлек стильный образ звезды и ее машина класса люкс.

Ирина Дубцова в своем Instagram-аккаунте продолжает выкладывать снимки с «неожиданных выходных» в Германии. Чем именно там занимается певица, она предпочитает не разглашать. На этот раз звезда пожелала «доброго лохматого утра» подписчикам снимком в машине класса люкс. В леопардовых лосинах и черной легкой курточке за рулем Mercedes-Benz Ирина Дубцова колесит по ФРГ.

За сутки снимок оценили более 23 тысяч пользователей. Внимание поклонников привлек стильный образ Ирины Дубцовой и автомобиль, за рулем которого она находилась. Многие подписчики назвали певицу «красоткой», а автомобиль «классным». Не обошли вниманием пользователи и леопардовые лосины, отметив, что они звезде очень идут.

Виктория Озерова