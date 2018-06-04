Звезда «Кухни» Екатерина Кузнецова «запала» на смазливого серфингиста

Екатерина Кузнецова - 36-летняя украинская актриса, известная по ролям в сериалах «Кухня», «Напарницы». Сейчас она вместе с новым бойфрендом и часто делится в микроблоге нежными снимками с возлюбленным.

Ранее звезда была в браке с актером Евгением Прониным, но они развелись через девять месяцев, по причине разных политических взглядов на ситуацию на востоке Украины.

Екатерина рассказывала, что после развода с Прониным она очень осторожна и если соглашается встретиться, в первую очередь пытается понять, насколько ей с этим мужчиной комфортно и интересно.

«Для меня очень важно наличие чувства юмора, я всегда интуитивно понимаю, буду смеяться вместе с этим человеком или нет», - говорит Кузнецова.

Сейчас актриса в отношениях, и публикует в Instagram фотоснимки своего нового возлюбленного.

A post shared by Kate Kuznetsova (@katekuzofficial) on May 17, 2018 at 5:53am PDT

Объектом внимания Екатерины Кузнецовой стал богатый красавец Максим Аплин. Он проживает на Шри-Ланке в течение семи лет, владеет школой серфинга (со стоимостью одного занятия 50 долларов). Также он является владельцем нескольких отелей, бара и ресторана.

Влюбленных познакомила коллега Екатерины Мария Горбань, которая встречается с Кириллом Зоткиным, который работает с Аплиным.

Аплин старше артистки на пять лет, ранее был женат на Яне Сукасян, у них есть общий ребенок.