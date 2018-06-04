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| | Ролевые игры, оргазмы и пикантные фото: Наташа Королёва честно рассказала о самом сокровенном

Ролевые игры, оргазмы и пикантные фото: Наташа Королёва честно рассказала о самом сокровенном

Сегодня, 16:56

Певица побывала в гостях на Love Radio, где давала, как она сама призналась, «честные ответы на острые вопросы».

 

Ведущий в блиц-формате спрашивали у нее различные каверзные вопросы, начиная от того, стеснялась ли Королева запаха изо рта и заканчивая тем, доводилось ли ей когда-нибудь имитировать оргазмы. В разговоре о самом сокровенном певица отвечала честно и ничего не стеснялась.

Также она поведала, что всегда соглашалась на ролевые игры и высылала своим возлюбленным свои пикантные фотографии. В комментариях пользователи оживленно отреагировали на такую откровенность своей любимицы, отметив, что именно за честность и ценят артистку больше всего.

«Очень острые вопросы!!)) Наташа Вы молодец!», «Браво Наташа!!! Урррааааа!!!!», «Обожаю вашу откровенность!!!!! Молодец!!! Так держать!!!!!!!!!», - писали в комментариях восторженные подписчики.


Николай Офицеров
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