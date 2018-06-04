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| | Бузова воспитывает "армию деградантов"

Бузова воспитывает "армию деградантов"

Сегодня, 16:29

Ольга Бузова обзавелась новыми поклонниками, многие из них еще не ходят в школу по малолетству. В Instagram артистка выложила ролик, на котором группа поддержки из детей танцует под ее композицию «Чемпион».

 

Бузова годится в матери своим фанатам. Звезда шоу «Дом-2» сама еще является молодой женщиной, но ее творчество привлекает детей дошкольного возраста. Нашлись те, кто вместо того, чтобы получать знания в учебном заведении пришли участвовать во Всероссийском флешмобе в честь песни Бузовой «Чемпион». Артистка опубликовала в Сети ролик с группой поддержки, состоящей из несовершеннолетних.

 

Пользователи рекомендуют детям посещать уроки в школе, а не участвовать во флешмобах, как армия "деградантов". Там их правильно воспитают и объяснят, с кого на самом деле нужно брать пример и к чему стремиться. Многие ребята мечтают походить на Ольгу Бузову. Однако юзеры советуют детям не делать преждевременных выводов, а сначала подрасти и уже осознанно выбирать себе достойных кумиров.


Домбровский Сергей
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РИА ВладТайм
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