Супруга Семена Слепакова отправила артиста к психологам

Причиной этого стало то, что у юмориста упала самооценка. О своих трудностях знаменитость поведал в откровенном интервью.

Жена 38-летнего юмориста Семена Слепакова Карина отвела артиста к психологам за помощью. Сам юморист поведал, что после разговора специалист спросил у него, любит ли он себя. И тут знаменитость понял, что нет. Дело в том, что артист редко гордится своими успехами, поэтому ему придется много работать над собой. Отметим, что доходы Слепакова составляют примерно 3,5 млн долларов.

Артист проинформировал, что благоверная устала выслушивать и разбираться в его рассказах, поэтому отвела его к эксперту, который намного лучше разбирается в человеческих проблемах. Отметим, что после того, как Карина побывала на съемочной площадке, где работал ее супруг, она намного больше стала понимать благоверного.

Анна Котова