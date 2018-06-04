Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Захар Прилепин назвал политика, способного возглавить Украину Агент Кремля: Украинский дипломат связал Порошенко и Москву Алена Кравец во второй раз вышла замуж за экс-супруга, избившего ее из-за ревности Светличная отказала знаменитому режиссеру ради сохранения семьи Продажи Hyundai в мае выросли в России на 32,7% Дезертир незаконно проник в Россию с помощью Google Maps? Порошенко рекомендуют выступать под фонограмму В Нижегородской области пенсионер убил сожительницу и два дня пил рядом с ее трупом Модель Victoria’s Secret опубликовала сексуальные снимки с пляжа Потапов привезет Кубок Гагарина в Нижегородскую область Дорожная разметка в Воронеже обойдется в 133 млн рублей Ученые раскрыли секрет истуканов с острова Пасхи
| | Супруга Семена Слепакова отправила артиста к психологам

Супруга Семена Слепакова отправила артиста к психологам

Сегодня, 16:24

Причиной этого стало то, что у юмориста упала самооценка. О своих трудностях знаменитость поведал в откровенном интервью.

 

Жена 38-летнего юмориста Семена Слепакова Карина отвела артиста к психологам за помощью. Сам юморист поведал, что после разговора специалист спросил у него, любит ли он себя. И тут знаменитость понял, что нет. Дело в том, что артист редко гордится своими успехами, поэтому ему придется много работать над собой. Отметим, что доходы Слепакова составляют примерно 3,5 млн долларов.

Артист проинформировал, что благоверная устала выслушивать и разбираться в его рассказах, поэтому отвела его к эксперту, который намного лучше разбирается в человеческих проблемах. Отметим, что после того, как Карина побывала на съемочной площадке, где работал ее супруг, она намного больше стала понимать благоверного.


Анна Котова
Новости по теме
Садальский поведал о неприятных секретах Максима Галкина
Садальский поведал о неприятных секретах Максима Галкина

Отечественный актер Станислав Садальский предрек завершение карьеры юмориста Максима Галкина. В доказательство артист опубликовал в интернете рейтинг программы

Семен Слепаков рассказал о приятеле-тёзке из Египта
Семен Слепаков рассказал о приятеле-тёзке из Египта

Российский комедийный актер Семен Слепаков рассказал подписчикам в Instagram историю о своем полном тезке с браком на одну букву. Юморист зарегистрировался в

Слепаков извиняется перед Бузовой за критику и оскорбление
Слепаков извиняется перед Бузовой за критику и оскорбление

Юморист и шоумен Семен Слепаков в своём стихотворении оскорбил участницу шоу "Дом-2" Ольгу Бузову, обозвав её дурой. Теперь артист извинился перед ведущей.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью
Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

 Несмотря на уверения девушки, что у нее все настоящее, поклонники уверены, что она прибегала к хирургическому вмешательству,. Это привело к тому, что импланты

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости