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| | Нонна Гришаева появилась на «Минотавре» в костюме-«пижаме»

Нонна Гришаева появилась на «Минотавре» в костюме-«пижаме»

Сегодня, 16:17

Для премьерного показа фильма Алексея Федорченко «Война Анны» актриса выбрала зеленый брючный костюм, но поклонники не оценили ее наряд и сравнили с домашней одеждой.

 

Для красной дорожки на «Минотавре» звезды отечественного шоу-бизнеса традиционно выбирают утонченные наряды, но Нонна Гришаева решила отступить от этого негласного правила и надеть то, что для нее более удобно. На недавнем премьерном показе актриса появилась в костюме-«пижаме». Звезда выбрала для прохода по красной дорожке яркий зеленый брючный костюм, но поклонники не оценили ее наряд. Фанаты отметили, что Нонна Гришаева – красивая актриса со стройной фигурой, поэтому могла бы на «Минотавре» «блеснуть» своими достоинствами, а не надевать домашнюю одежду. Такой образ в общем разочаровал поклонников актрисы.

Следует отметить, что жена Дмитрия Дюжева Татьяна порадовала поклонников сексуальным образом. Пользователи Сети сравнили ее с Памелой Андерсон.


Виктория Озерова
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РИА ВладТайм
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