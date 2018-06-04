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| | У Виторгана и Собчак начались странные отношения

У Виторгана и Собчак начались странные отношения

Сегодня, 16:08

Знаменитость публикует информацию о похождениях на кинофестивале в Сочи, но ее супруга с ней папарацци не заметили. Оказалось, что Максим все время проводит с сыном Платоном.

 

Журналисты сообщают, что у Максима Виторгана и Ксении Собчак начались странные отношения. Сейчас пара находится в Сочи, где проходит кинофестиваль. Знаменитость в гордом одиночестве появляется на красной дорожке, а супруга на мероприятиях не видно. Оказалось, что Максим все время проводит с сыном, соответствующие снимки Виторган публикует в соцсети. Недавно Собчак побывала на премьере картины «Лето», который посмотрел и Виторган. Также Супруг знаменитости разместил в интернете рецензию, которая была написана похожими словами, что и Ксения. Многих поклонников удивило, что звездная чета не появилась вместе на светском мероприятии.

До этого информировалось, что Ксению Собчак пользователи назвали ужасной мамой, так как в сочинском отеле она включила сыну Платону мультики, а не проводит время с ним.


Анна Котова
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