Настя Ивлеева удивила поклонников появлением в бассейне на каблуках

Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте ведущей «Орла и решки». Снимок стал частью фотоссесии девушки для журнала SNС.

Блогер Настя Ивлеева после появление в тревел-шоу «Орел и решка» стала еще более популярной. Кроме съемок для проекта, девушка теперь участвует в фотосессиях для известных журналов. После откровенной съемки у Maxim, ведущая решила поработать с SNС. Результатом этой фотосессии она поделилась в своем в Instagram-аккаунте. Девушке удалось удивить поклонников появлением в бассейне на каблуках. На снимке Настя Ивлеева запечатлена в слитном белом купальнике и белых солнцезащитных очках. Ведущая с телефоном в руках гордо восседает в кресле у бассейна. На ногах у нее белые с золотой полоской туфли на шпильке. На заднем плане запечатлен мужчина в резиновой шапочке.

Менее чем за сутки фото оценили почти 200 тысяч пользователей. Поклонники отметили, что снимок получился в духе Ивлеевой: с юмором, но стильный.

Виктория Озерова