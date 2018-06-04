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| | Настя Ивлеева удивила поклонников появлением в бассейне на каблуках

Настя Ивлеева удивила поклонников появлением в бассейне на каблуках

Сегодня, 15:55

Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте ведущей «Орла и решки». Снимок стал частью фотоссесии девушки для журнала SNС.

 

Блогер Настя Ивлеева после появление в тревел-шоу «Орел и решка» стала еще более популярной. Кроме съемок для проекта, девушка теперь участвует в фотосессиях для известных журналов. После откровенной съемки у Maxim, ведущая решила поработать с SNС. Результатом этой фотосессии она поделилась в своем в Instagram-аккаунте. Девушке удалось удивить поклонников появлением в бассейне на каблуках. На снимке Настя Ивлеева запечатлена в слитном белом купальнике и белых солнцезащитных очках. Ведущая с телефоном в руках гордо восседает в кресле у бассейна. На ногах у нее белые с золотой полоской туфли на шпильке. На заднем плане запечатлен мужчина в резиновой шапочке.

Менее чем за сутки фото оценили почти 200 тысяч пользователей. Поклонники отметили, что снимок получился в духе Ивлеевой: с юмором, но стильный.


Виктория Озерова
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РИА ВладТайм
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