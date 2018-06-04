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| | Адвокат Цымбалюк-Романовской потребовал у Путина наказать Джигарханяна

Адвокат Цымбалюк-Романовской потребовал у Путина наказать Джигарханяна

Сегодня, 15:50

Сторонники бывшей супруги артиста начали письмо главе государства с таких слов: «Почему народным артистам дозволено оскорблять и унижать людей?»

 

Адвокат, а также сторонники Виталины Цымбалюк-Романовской написали письмо Владимиру путину, в котором потребовали наказать Армена Джигарханяна. Возмутило общество то, что артисты со званием «нородные» унижают обычных людей. По мнению сторонников бывшей супруги артиста, Джигарханяна необходимо вызвать в департамент культуры и спросить у него, почему он вынес на рассмотрение общества свою личную жизнь.

Помимо этого, авторов послания возмутило то, что артисты в преклонном возрасте и с проблемами со здоровьем разрешается руководить театром. В своем обращении авторы письма попросили, чтобы Путин ввел двойную ответственность для знаменитостей за неподобающее поведение. Еще авторы петиции попросили создать специальные органы, которые будут привлекать к ответственности артистов.


Анна Котова
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