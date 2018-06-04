«Богиня красоты»: Екатерина Климова ошеломила стройной фигурой в купальнике

Многодетная мама поделилась пикантными снимками с отдыха со своими подписчиками. Звезда позирует на фото в смелых и соблазнительных позах.

На днях актриса Екатерина Климова порадовала поклонников в Instagram свежими фотографиями с пляжа. Звезда отправилась с гастролями спектакля в Израиль и решила побаловать себя солнечными ваннами и теплым морем. 40-летняя артистка ошеломила подписчиков стройной фигурой в купальнике. Поклонник отметили, что Екатерина выглядит потрясающе. Снимки получились довольно эффектными и даже откровенными. Фанаты засыпали актрису лестными комплиментами. «Какая же вы богиня красоты, завидую белой завистью», «Дети могут такой мамой гордиться», «Юная топ-модель», - пишут фолловеры.

Фигура Климовой действительно идеальная. Несмотря на то, что Екатерина воспитывает четырех детей и занимается актерской карьерой, она находит время, чтобы заняться собой.

Мирослава Донцова