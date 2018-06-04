«В сексе я огонь!»: Алёна Водонаева заявила о съемках собственного порнофильма

Экс-участница «Дом-2», а ныне успешная телеведущая Алёна Водонаева в своем микроблоге шокировали зрителей новостью о съемках собственного порнофильма. Более того, знаменитость даже попросила своих подписчиков проголосовать за лучшее название фильма для взрослых.

Алёна Водонаева в Instagram заявила, что её регулярно упрекают зрители «Дома-2» в откровенных фотосессиях и её поведении на телестройки. Многие хейтеры также считают Водонаева девушкой легкого поведения, о чем регулярно пишут в соцсетях. Чтобы не разочаровывать поклонников, знаменитость заявила, что снимет свой порнофильм.

«Я вот подумала и решила! Надо звание оправдывать и непременно наверстать упущенное! Да уже не 20 лет и идти в порноиндустрию поздновато, но выгляжу я классно, в сексе огонь, чем черт не шутит, попробую сделать карьеру!», - написала в Instagram Алёна Водонаева.

Светлана Славянская