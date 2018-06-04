Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Ученые доказали положительное влияние фруктов и овощей на микрофлору кишечника СБУ: Детектор лжи подтвердил подготовку Савченко к теракту У Виторгана и Собчак начались странные отношения Не хочу делать вам рейтинги бесплатно: «Воскресший» Бабченко просит $50 тысяч за интервью Мать "сосалка", дочь - проститутка: Лена Миро раскритиковала детские конкурсы красоты 31 мая приступил к работе новый мобильный оператор Easy4 Генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал, чем заняться в горах летом Подмосковный фермер Олег Сирота поддержал решение Андрея Воробьева об участии в выборах Цифровизация экономики РФ: Перспективы и вызовы Настя Ивлеева удивила поклонников появлением в бассейне на каблуках Российские ученые создали материал с температурой плавления 4400 градусов по Кельвину Адвокат Цымбалюк-Романовской потребовал у Путина наказать Джигарханяна
| | «В сексе я огонь!»: Алёна Водонаева заявила о съемках собственного порнофильма

«В сексе я огонь!»: Алёна Водонаева заявила о съемках собственного порнофильма

Сегодня, 14:54

Экс-участница «Дом-2», а ныне успешная телеведущая Алёна Водонаева в своем микроблоге шокировали зрителей новостью о съемках собственного порнофильма. Более того, знаменитость даже попросила своих подписчиков проголосовать за лучшее название фильма для взрослых.

Алёна Водонаева в Instagram заявила, что её регулярно упрекают зрители «Дома-2» в откровенных фотосессиях и её поведении на телестройки. Многие хейтеры также считают Водонаева девушкой легкого поведения, о чем регулярно пишут в соцсетях. Чтобы не разочаровывать поклонников, знаменитость заявила, что снимет свой порнофильм.

Раз пошла такая пьянка, продолжим её. Сын уехал на каникулы, времени свободного вагон! Смотрите, какую бы социальную тему мы с вами не обсуждали в комментариях, всегда прибегут зрители Дома 2, которые 15 лет смотрят эту передачу, и начнут вопить лишь про то, что волнует их. И пускай говорим о социальной культуре или о проблемах лишнего веса, фанаты телестройки все равно будут говорить лишь о сексе, письке Стёпки Меньшикова и о моих сделанных сиськах! Ну вы понимаете, да?! Ну волнует это людей. Сильно волнует, раз моча в мозгу и глазах и они не понимают, что речь в данный момент немного не об этом. Упрекают меня в том, что я 15 лет назад развлекалась на реалити. Сука такая! Молодая, свободная, с высшим образованием и делаю лишь то, что хочу. Я так прикинула, проанализировала и вспомнила, что у меня несмотря на участие в молодёжном реалити, откровенных фоток той поры в интернете раз два и обчелся. А те фотки, что есть выглядят куда приличней рож на аватарках тех, кто пишет эти комментарии. Нет картинок таких, как у Степы и Бони. Нет видео, как у Ромы и Лены Берковой. И даже расстроилась я... секунд на двадцать. Ну а как? Материала нет, а пишут что я чуть ли не порнозвезда! Я вот подумала и решила! Надо звание оправдывать и непременно наверстать упущенное! Да уже не 20 лет и идти в порноиндустрию поздновато, но выгляжу я классно, в сексе огонь, чем черт не шутит, попробую сделать карьеру! Итак, нужна ваша помощь! Будем снимать порнофильм! За техническую часть я не переживаю, а вот на названиии застопорилась. Счастливые жёны и матери, подключайтесь, дело за вами. Голосуем за хитовое и топовое название. Варианты: А) Одиннадцать друзей Аленки. В) Болтающиеся Титаники. С) Сквирт- цунами. Начало. Выберем самое удачное и приступим к работе! Встречаемая завтра на Красной Площади, будете советовать как лучше совокупляться! И вы наконец-то при любимом деле, и я займусь карьерой «по вашему назначению».

A post shared by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on

«Я вот подумала и решила! Надо звание оправдывать и непременно наверстать упущенное! Да уже не 20 лет и идти в порноиндустрию поздновато, но выгляжу я классно, в сексе огонь, чем черт не шутит, попробую сделать карьеру!», - написала в Instagram Алёна Водонаева.


Светлана Славянская
Новости по теме
Заядлая курильщица: Алёна Водонаева призналась, что испортило ей внешность
Заядлая курильщица: Алёна Водонаева призналась, что испортило ей внешность

Бывшая участница «Дом-2» Алёна Водонаева ранее намекнула, что вынуждена обращаться к косметологам, чтобы исправить ошибки молодости. Знаменитость призналась,

Алёна Водонаева поговорит с читателями о сексе
Алёна Водонаева поговорит с читателями о сексе

Экс-участница телестройки «Дом-2» Алёна Водонаева получила собственную колону в интернет-издании LIFE, в рамках которой поговорит с читателями о сексе. Своим

Алёна Водонаева лишилась водительских прав
Алёна Водонаева лишилась водительских прав

Экс-участница «Дома-2» телеведущая Алёна Водонаева лишилась водительского удостоверения. Этим она поделилась с поклонниками в своём микроблоге.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью
Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

 Несмотря на уверения девушки, что у нее все настоящее, поклонники уверены, что она прибегала к хирургическому вмешательству,. Это привело к тому, что импланты

Лобода похвасталась пышной грудью после родов
Лобода похвасталась пышной грудью после родов

 Популярная певица в Штатах произвела на свет девочку, имя которой пока держит втайне. Не успела звезда восстановиться после родов, как тут же порадовала

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости