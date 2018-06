«В сексе я огонь!»: Алёна Водонаева заявила о съемках собственного порнофильма

Раз пошла такая пьянка, продолжим её. Сын уехал на каникулы, времени свободного вагон! Смотрите, какую бы социальную тему мы с вами не обсуждали в комментариях, всегда прибегут зрители Дома 2, которые 15 лет смотрят эту передачу, и начнут вопить лишь про то, что волнует их. И пускай говорим о социальной культуре или о проблемах лишнего веса, фанаты телестройки все равно будут говорить лишь о сексе, письке Стёпки Меньшикова и о моих сделанных сиськах! Ну вы понимаете, да?! Ну волнует это людей. Сильно волнует, раз моча в мозгу и глазах и они не понимают, что речь в данный момент немного не об этом. Упрекают меня в том, что я 15 лет назад развлекалась на реалити. Сука такая! Молодая, свободная, с высшим образованием и делаю лишь то, что хочу. Я так прикинула, проанализировала и вспомнила, что у меня несмотря на участие в молодёжном реалити, откровенных фоток той поры в интернете раз два и обчелся. А те фотки, что есть выглядят куда приличней рож на аватарках тех, кто пишет эти комментарии. Нет картинок таких, как у Степы и Бони. Нет видео, как у Ромы и Лены Берковой. И даже расстроилась я... секунд на двадцать. Ну а как? Материала нет, а пишут что я чуть ли не порнозвезда! Я вот подумала и решила! Надо звание оправдывать и непременно наверстать упущенное! Да уже не 20 лет и идти в порноиндустрию поздновато, но выгляжу я классно, в сексе огонь, чем черт не шутит, попробую сделать карьеру! Итак, нужна ваша помощь! Будем снимать порнофильм! За техническую часть я не переживаю, а вот на названиии застопорилась. Счастливые жёны и матери, подключайтесь, дело за вами. Голосуем за хитовое и топовое название. Варианты: А) Одиннадцать друзей Аленки. В) Болтающиеся Титаники. С) Сквирт- цунами. Начало. Выберем самое удачное и приступим к работе! Встречаемая завтра на Красной Площади, будете советовать как лучше совокупляться! И вы наконец-то при любимом деле, и я займусь карьерой «по вашему назначению».

