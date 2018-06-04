К "прыщавому" Воробьеву отказались ехать модели

Когда девушки узнали, что им придется ехать на некую неизвестную квартиру к певцу, девушки испугались и наотрез отказались. Об этом рассказал сам Воробьев в «Истории» в своем Instagram, расхаживая в трусах.

Знаменитый российский певец и бывший участник шоу «Холостяк» Алексей Воробьев в своем профиле в Instagram рассказал историю, которая случилась с ним вчера во время съемок его нового клипа. Дело в том, что модели отказались приезжать на квартиру, где проходили съемки и накладывали грим, так как это показалось им подозрительным. На видео Воробьева как раз гримировали – с помощью косметики на лице у певца появились несколько больших красных прыщей.

Замену отказавшимся моделям удалось найти в тот же день, что также рассказывает сам певец. Три девушки, появившиеся в его «Истории», сообщили, что те, кто не приехал, теперь должны жалеть о своем решении, так как многое потеряли. Так же Воробьев рассказал, что выступает в качестве режиссера нового клипа, что совсем ее мешало ему ходить одних трусах и черной футболке по съемочной площадке.