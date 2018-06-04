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| | Трансгендера из Крыма путают со Светланой Лободой

Трансгендера из Крыма путают со Светланой Лободой

Сегодня, 14:38

Эффектная блондинка Анна Доронина еще совсем недавно была андрогинной моделью по имени Андрей, а сейчас ее часто принимают за популярную исполнительницу.

 

Анна Доронина – яркая девушка-уроженка Крыма, которая активно ведет личный микроблог в Instagram и имеет более 25 тысяч подписчиков, которые восхищаются красотой 28-летней девушки, но так было не всегда. Еще пять лет назад Анна была андрогинной моделью Андреем. Молодой человек часто участвовал в показах и работал в РФ, Франции, Китае и многих иных государствах. В какой-то момент своей жизни Андрей понял, что он на самом деле девушка и надумал сменить пол. Парень начал принимать гормональные таблетки, а затем несколько раз прибегал к услугам хирурга. Так и появилась Анна Доронина.

 

Теперь трансгендера из Крыма путают со Светланой Лободой. На необычное сходство Анне неоднократно указывали подписчики, хотя сама модель считает своим идеалом другую певицу Тину Кароль.


Виктория Озерова
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