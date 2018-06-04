Агата Муцениеце назвала основное преимущество в расставании с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram новый снимок и очередное признание относительно душевных ран. Сейчас у нее сложный период, поскольку отношения с супругом разладились.

Агата Муцениеце назвала основное преимущество в расставании с Павлом Прилучным. «Зато похудела» – лаконично подписала снимок актриса. На фото она лежит в ванной в одежде и выглядит озабоченной, глубоко задумавшись над своими проблемами. Пользователи рекомендуют Агате Муцениеце взять себя в руки. Поклонники советуют модели чаще смотреться в зеркало. Актриса выглядит не очень хорошо после распрей с мужем.

Павел Прилучный сообщил подписчикам, что причиной расставания с супругой являются не его измены, а нечто другое. Пользователи называют актера зазнайкой, бабником, мажором и человеком со сложным характером. Сейчас супруги не вместе. Муцениеце отправилась в Латвию, а Прилучный снимается в новом фильме «Призрак».

Домбровский Сергей